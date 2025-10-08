De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 8 de octubre, se prevé un ambiente fresco a frío, con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México.

Clima por la tarde hoy, 8 de octubre en CDMX

En el transcurso de la tarde se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Asimismo, habrá espacios con sol entre el final de la mañana y el mediodía.

Desde las primeras horas de la tarde se incrementarán la lluvia y la intensidad de las tormentas. La temperatura máxima oscilará alrededor de los 21 °C. En áreas con lluvia, el viento se incrementará.

Respecto a las temperaturas en la CDMX, se pronostican mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 18 a 20 °C.

Lluvias hoy, 8 de octubre en CDMX

En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes .

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 09:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 10:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 11:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 12:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 13:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 14:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 15:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 16:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 18:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 19:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 20:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 21:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 22:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 23:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

