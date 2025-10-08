De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 8 de octubre, se prevé un ambiente fresco a frío, con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México.En el transcurso de la tarde se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Asimismo, habrá espacios con sol entre el final de la mañana y el mediodía. Desde las primeras horas de la tarde se incrementarán la lluvia y la intensidad de las tormentas. La temperatura máxima oscilará alrededor de los 21 °C. En áreas con lluvia, el viento se incrementará.Respecto a las temperaturas en la CDMX, se pronostican mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 18 a 20 °C.En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes .De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS