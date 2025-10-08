Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pronóstico de lluvia hoy, 8 de octubre, a esta HORA en CDMX

El día de hoy, 8 de octubre, se pronostica probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX

Por: Anel Solis

SUN/ ARCHIVO

SUN/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 8 de octubre, se prevé un ambiente fresco a frío, con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México.

Clima por la tarde hoy, 8 de octubre en CDMX

En el transcurso de la tarde se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Asimismo, habrá espacios con sol entre el final de la mañana y el mediodía. 

Desde las primeras horas de la tarde se incrementarán la lluvia y la intensidad de las tormentas. La temperatura máxima oscilará alrededor de los 21 °C. En áreas con lluvia, el viento se incrementará.

Respecto a las temperaturas en la CDMX, se pronostican mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 18 a 20 °C.

Lluvias hoy, 8 de octubre en CDMX

En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes .

Lee también: Turismo en Tulum disminuye, ¿cuál es la razón?

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia
09:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
10:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
11:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
12:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
13:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
14:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
15:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
16:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
18:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
19:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
20:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
21:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
22:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
23:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región

Te puede interesar: ¿Cuáles son los estados con más homicidios dolosos en 2025?

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones