Infonavit ofrece hasta 160 mil pesos para remodelar tu casa sin hipotecarla

Si de cara al cierre de año 2025 te surge la idea de mejorar o remodelar tu casa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece una alternativa perfecta para hacerlo sin necesidad de contratar un crédito hipotecario. A través de su programa Mejoravit Solo para Ti, puedes recibir hasta 160 mil pesos para realizar mejoras, reparaciones o cambios en tu hogar.Este crédito del Infonavit está dirigido a las personas que ya cuentan con una relación laboral formal y tienen saldo en su subcuenta de vivienda. El objetivo es brindar un apoyo accesible que te permita rehabilitar tu casa sin ponerla en garantía ni comprometer tus escrituras, algo que caracteriza a este esquema frente a otros créditos más conocidos.El monto que el Infonavit otorga mediante el programa Mejoravit Solo para Ti puede ir desde 10 mil 318.37 pesos y hasta 163 mil 030.21, sin rebasar el 90% del importe en tu Subcuenta de Vivienda. Si eliges un monto hasta 41 mil 273.47, la tasa de interés será del 10% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 5 años de plazo de crédito. Si eliges un monto mayor a 41 mil 273.47 pesos, la tasa de interés será del 11% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 10 años de plazo de crédito.Este es un crédito no hipotecario que sirve para reparar, ampliar o mejorar una vivienda sin afectar su estructura; con él puedes cambiar pisos o muebles de cocina y baño, pintar e impermeabilizar, renovar tu jardín y mucho más.Para obtener el financiamiento, el Infonavit solicita cumplir con ciertos requisitos básicos:Si deseas regularizar tu vivienda, es decir, obtener el título jurídico otorgado por el notario, podrás solicitar el 30% del monto de crédito para cubrir los gastos notariales.Solo requerirás:El crédito Mejoravit Solo para Ti puede destinarse a reparaciones o mejoras menores y moderadas, como pintar, impermeabilizar, cambiar pisos, arreglar instalaciones eléctricas o sanitarias, así como renovar cocinas, jardines o baños.Para más información sobre este crédito, consulta este enlace.