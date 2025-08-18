Científicos, apasionados y simplemente interesados en la astronomía, se prepararán para uno de los mayores eventos que el ser humano podrá presenciar: el eclipse solar más largo del siglo.

Aunque hubo mucha duda y confusión sobre cuándo sería el eclipse solar, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA en inglés) se encargó de resolver todas las dudas y asegurar que tal fenómeno natural será visible hasta el 2 de agosto de 2027.

Con una duración fascinante de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos , este eclipse se llevó el título del más largo del siglo; sin embargo, desafortunadamente no se podrá ver desde nuestro país.

Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar. No todos los lugares de la Tierra pueden observar un eclipse solar, ya que la sombra lunar cubre únicamente ciertas regiones. Para verlo, es necesario encontrarse en el lado iluminado del planeta y dentro de la trayectoria de la sombra.

Lamentablemente, este espectáculo no será visible en México, debido a que su trayectoria está limitada a regiones específicas de Europa, África, Asia y partes de Sudamérica.

No obstante, podrá disfrutarse de forma virtual a través de transmisiones en vivo en diversas plataformas digitales, que comenzarán a las 01:45 de la madrugada, hora del centro de la Ciudad de México.

También puedes leer: Revolucionaria, así será la nueva cámara del nuevo iPhone 17 Pro Max

Mientras llega 2027, en septiembre de 2025 habrá un eclipse lunar (que tampoco será visible en México), cuando la Tierra bloquea la luz del sol que llega a la luna. Durante la noche, la luna llena desaparecerá por completo a medida que la sombra de la Tierra la cubra.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP