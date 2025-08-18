El regreso a clases está próximo y, ante esa fecha, padres de familia comienzan a prepararse para los gastos que llegan, incluido, desde luego, el uniforme escolar de los estudiantes. Aquí todos los detalles:

Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco), informó que, dependiendo el establecimiento, en este regreso a clases se ha encontrado que el uniforme completo para secundaria tiene un costo que va desde 206 hasta 774 pesos .

En este sentido, en conferencia de prensa matutina, el procurador llamó a las madres y padres de familia a que revise la plataforma "Quién es Quién en los Precios" para comparar precios y ahorrar .

"En el uniforme completo nos podemos gastar desde 206 hasta 774 pesos dependiendo en donde compremos estos productos. También está disponible para todos nuestra herramienta. ‘Quién es Quién’ para que vean los precios en los establecimientos, en este caso de uniformes escolares".

En Palacio Nacional, Iván Escalante Ruiz informó que fue todo un éxito la Feria de Regreso a Clases en la Ciudad de México que se llevó a cabo este sábado, a la cual acudieron más de 8 mil personas.

Indicó que las ferias continuarán en varias partes del país y cuyas fechas y sedes se informará en la página web de Profeco.

"Consulten las sedes en la página de la Profeco para que puedan acudir a comprar sus uniformes y útiles, zapatos y varios productos para el regreso a clases".

