Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión —con probabilidad para desarrollo ciclónico— al sur de las costas de Michoacán y Colima; un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de nacional; y un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste de México, traerán lluvias fuertes en —de 25 a 50 milímetros— en Nayarit, Jalisco y Ciudad de México. En Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 3 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 36 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 1.8 mm— en el 60% de su región durante las siguientes horas:

04:00 a 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.3 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

¿Dónde se localiza la posible tormenta tropical "Priscila”?

Por otro lado, el SMN reportó que ayer, 2 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, la zona de baja presión en el océano Pacífico tenía 70% de probabilidad para desarrollarse en un ciclón tropical en 48 horas. Esta se localiza a 485 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, en Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. De surgir, la tormenta recibirá el nombre de “Priscilla”.

