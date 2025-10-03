De acuerdo al sitio oficial de Meteored, la mañana de este viernes 3 de octubre se prevé templado con cielo nublado. Respecto a las temperatura la mínima se pronostica que oscile de entre 11 a 14 °C, siendo más fresca hacia el sur y oeste en delegaciones como Cuajimalpa, sur de Álvaro Obregón, Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, y fría a fresca el resto de la ciudad.

Lluvias hoy, 3 de octubre en CDMX

Según Meteored, al inició de la tarde se pronostica chubascos y aguaceros con acumulados de hasta 15 mm al oeste y sur de la ciudad, principalmente en las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cuál será el clima en la tarde hoy, 3 de octubre en CDMX?

Asimismo, se prevé ambiente templado a cálido de 19 a 22 °C, con aumento de nubosidad.

En el transcurso de la tarde, en la CDMX se prevé ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes.

¿Cuál será el clima en la noche hoy, 3 de octubre en CDMX?

Hacia la tarde-noche, podría refrescarse y el cielo se mantendrá nublado con aguaceros al sur y norte de la ciudad, los acumulados serán puntualizados de 30 mm en las regiones mencionadas, también se prevén tormentas eléctricas, con vientos de moderada a fuerte intensidad con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS