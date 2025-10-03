Fuga en pipa de gas desata el pánico luego de la tragedia en el puente de La Concordia

La tarde del jueves 2 de octubre de 2025, una fuga de gas proveniente de una pipa encendió la alerta en el Circuito Interior, dirección La Raza, en la Ciudad de México, alrededor de las 13:30 horas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se aprecia una gran nube de gas saliendo de una unidad de la empresa Global Gas, lo que de inmediato generó preocupación entre automovilistas, peatones y vecinos de la zona.

El recuerdo de lo sucedido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, donde un vehículo similar volcó y posteriormente explotó causando la muerte de 31 personas, intensificó el miedo entre quienes presenciaron el hecho.

De acuerdo con reportes, en esta ocasión el incidente se debió a una falla mecánica que provocó la salida del gas. El operador de la pipa, con experiencia en este tipo de emergencias, descendió rápidamente de la unidad y cerró las válvulas, logrando detener el escape y evitando que la situación se convirtiera en una tragedia.

¡Susto en el Circuito!

Justito donde el Circuito Interior se codea con La Raza, una pipa de Global Gas se puso intensa y soltó tremenda fuga de gas que puso a todos con el Jesús en la boca.



Pero no todo fue tragedia: el operador, más rápido que bombero en quincena, se rifó y… pic.twitter.com/upKX6RxmmX— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 2, 2025

Los testigos narraron que, en cuanto notaron la expansión de la nube, muchos se retiraron de inmediato del área, recordando el accidente en Iztapalapa, donde una explosión similar derivó en una tragedia de gran magnitud. Afortunadamente, en esta ocasión la emergencia fue contenida a tiempo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó a través de su cuenta oficial que elementos acudieron al llamado en la colonia Cuauhtémoc y atendieron la contingencia. En su publicación detallaron: “Se trató de una falla mecánica, sin lesionados. Servicio concluido”.

BB