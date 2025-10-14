Luego de que se anunciara que para este martes 14 de octubre, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaría un paro nacional, bajo la modalidad de "brazos caídos", para demandar mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los ajustes salariales prometidos desde inicios de año, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema en su conferencia matutina de este martes.

La Mandataria descartó que el paro de trabajadores del SAT vaya a representar afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes, pues señaló que son pocos los trabajadores quienes se han sumado a este paro.

A pregunta expresa de una reportera, Sheinbaum explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino; y el secretario del Trabajo (STPS), Marath Baruch Bolaños López, están atendiendo este tema.

"Son pocos trabajadores realmente que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos. No es algo que vaya a generar un problema grave", comentó.

