Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum reacciona al paro de trabajadores del SAT

Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron un paro nacional, bajo la modalidad de “brazos caídos”

Por: SUN .

La Mandataria descartó que el paro de trabajadores del SAT vaya a representar afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes. SUN / F. ROJAS

La Mandataria descartó que el paro de trabajadores del SAT vaya a representar afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes. SUN / F. ROJAS

Luego de que se anunciara que para este martes 14 de octubre, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaría un paro nacional, bajo la modalidad de "brazos caídos", para demandar mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los ajustes salariales prometidos desde inicios de año, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema en su conferencia matutina de este martes.

LEE: ¿Por qué estarán en paro laboral los trabajadores del SAT?

La Mandataria descartó que el paro de trabajadores del SAT vaya a representar afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes, pues señaló que son pocos los trabajadores quienes se han sumado a este paro.

A pregunta expresa de una reportera, Sheinbaum explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino; y el secretario del Trabajo (STPS), Marath Baruch Bolaños López, están atendiendo este tema.

Te puede interesar: Pipa se vuelca e incendia en Tlaquepaque, colapsa vialidades

"Son pocos trabajadores realmente que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos. No es algo que vaya a generar un problema grave", comentó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones