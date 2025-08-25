La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que hoy lunes 25 de agosto, la Ciudad de México tendrá condiciones variables a lo largo del día. Por la mañana se espera ambiente fresco y cielo medio nublado, mientras que por la tarde se pronostican lluvias fuertes puntuales, chubascos y posible caída de granizo, principalmente en el poniente, sur y norte de la capital.

El boletín emitido por la SGIRPC a las 07:00 horas de este lunes reporta que la temperatura mínima será de 15 grados Celsius y la máxima alcanzará los 25. Los vientos soplarán de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. La acumulación de lluvia podría ser de 15 a 29 milímetros, con mayor probabilidad entre las 15:00 y 21:00 horas.

De acuerdo con la plataforma del climaThe Weather Channel, las lluvias más intensas se concentrarán en la tarde y noche:

Hora | Clima | Probabilidad de lluvia

14:00 horas | Tormentas aisladas | 34% |

15:00 a 19:00 horas | Tormentas fuertes | 67% a 91% |

20:00 horas | Tormentas | 66% |

21:00 a 23:00 horas | Lluvias y chubascos | 36% a 68% |

El clima para hoy 25 de agosto en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México favorecerá lluvias muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; así como lluvias fuertes en Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, y Ciudad de México.

En el Valle de México, según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y temperaturas mínimas de 13 a 15 grados Celsius en la CDMX, y de 9 a 11 en Toluca. Para la tarde se pronostican lluvias fuertes en la capital y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y vientos con rachas de 30 a 45 km/h, lo que podría ocasionar caída de árboles, encharcamientos e inundaciones.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

