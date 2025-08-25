Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY lunes 25 de agosto de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 25 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas, mientras que una zona la detecta como Aceptable.Santa Margarita: 15 puntos IMECA Santa Anita: 20 puntos IMECA Las Pintas: 21 puntos IMECA Miravalle: 25 puntos IMECA Tlaquepaque: 16 IMECA Oblatos: 15 puntos IMECA Santa Fe: 29 puntos IMECASe considera que el riesgo es mínimo o nulo.Población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.RecomendacionesPersonas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años y personas gestantes:Disfruta actividades al aire librePoblación en general:Disfruta actividades al aire libre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV