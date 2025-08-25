Lunes, 25 de Agosto 2025

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY lunes 25 de agosto de 2025

A las 8:00 am de este lunes 25 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Por: El Informador

Este es el índice de calidad del aire en el AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este es el índice de calidad del aire en el AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 25 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas, mientras que una zona la detecta como Aceptable.

Índice de calidad del aire:

ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET  
ESPECIAL / SEMADET  

Santa Margarita: 15 puntos IMECA 
Santa Anita: 20 puntos IMECA 
Las Pintas: 21 puntos IMECA 
Miravalle: 25 puntos IMECA
Tlaquepaque: 16 IMECA
Oblatos: 15 puntos IMECA
Santa Fe: 29 puntos IMECA

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta actividades al aire libre

Población en general:

Disfruta actividades al aire libre

