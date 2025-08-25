De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la formación de la tormenta tropical “Juliette” se encuentra a una distancia considerable de las costas del Pacífico mexicano, cuya trayectoria, se prevé que corra mar adentro. Por otra parte, la entrada de aire húmedo de ambos litorales; canales de baja presión; la onda tropical número 25 en el sur del país; y la aproximación de la número 26 sobre la península de Yucatán, acarrearán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco, el centro y sur de Sinaloa, oeste de Durango, norte y centro de Nayarit, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte y este de Oaxaca y el sur y oeste de Chiapas. En Puerto Vallarta, se espera caída de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 25 de agosto en Puerto Vallarta?

En la salada ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 27 km/h. Se prevé tormenta, con una acumulación de agua de 2.7 milímetros, en el 80% de su región. Además de oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas.

02:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.1 mm 03:00 a 04:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 2.3 mm 05:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se espera un lunes con chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde, algunas de las cuales serán puntualmente intensas.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO