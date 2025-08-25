Lunes, 25 de Agosto 2025

Clima HOY, 25 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este lunes 25 de agosto de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Según el pronóstico del clima se prevé lluvias y tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este lunes 25 de agosto.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este lunes 25 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 25 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Nubes y claros
10:00 18° Parcialmente nuboso
11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
14:00  18° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00  17° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
16:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
19:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  14° Parcialmente nuboso
22:00  14° Parcialmente nuboso
23:00  13° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 25 de agosto

Hora  Temperatura Se pronostica
9:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
10:00 20° Nubes y claros
11:00 21° Nubes y claros
12:00 21° Nubes y claros
13:00 22° Nubes y claros
14:00 22° Nubes y claros
15:00 22° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
16:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
17:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
19:00 20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
20:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
21:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Clima en Tequila hoy, 25 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
10:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 24° Nubes y claros
12:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
13:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  27° Parcialmente nuboso
15:00  27° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
16:00  24° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00 21° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
18:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
19:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
20:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00 20° Cubierto

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 25 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
10:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
11:00 22° Nubes y claros
12:00  23° Nubes y claros
13:00  23° Nubes y claros
14:00 24° Nubes y claros
15:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
16:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
17:00  22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
18:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
20:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  18° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 25 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Nubes y claros
10:00 19° Parcialmente nuboso
11:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
12:00  20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
13:00  19° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
14:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
15:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
16:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  17° Parcialmente nuboso
19:00  17° Parcialmente nuboso
20:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
21:00  15° Parcialmente nuboso
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 25 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Parcialmente nuboso
10:00 18° Nubes y claros
11:00 20° Nubes y claros
12:00  22° Nubes y claros
13:00  23° Soleado
14:00  23° Nubes y claros
15:00 23° Parcialmente nuboso
16:00  22° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
17:00  19° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
18:00 18° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
19:00  17° Parcialmente nuboso
20:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
22:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored**

