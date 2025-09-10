Hace unos momentos, durante un evento público en la Univerisdad Utah Valley, el comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo mientras intervenía en un conversatorio al que habían acudido alrededor de 2 mil personas presentes. Hasta el momento la institución académica y algunas autoridades estadounidenses confirmaron el ataque y la detención de un sospechoso.

Los videos que circulan en redes sociales muestran como Kirk recibe un disparo en la parte superior de su cuerpo cuando estaba hablando sentado bajo una carpa ante una multitud congregada para el evento.

Ante este suceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dedicó un mensaje a través de su perfil en Truth Social. Esto dice el mensaje:

"Todos deberíamos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran sujeto de pies a cabeza ¡Qué Dios lo Bendiga!"

A su vez, el vicepresidente JD Vance se sumó a la petición de oraciones por Kirk y definió al comentarista político como o "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

¿Quién es Charlie Kirk?

El activista y comentarista nació en octubre de 1993 en Illinois y a sus 31 años de edad es padre de dos hijos. Kirk se ha destacado como un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Durante la campaña política previa a la elección presidencial del año pasado en Estados Unidos, Kirk prestó y pidió el apoyo publico al entonces candidato Donald Trump. Posteriormente estuvo en la ceremonia de investidura del presidente.

