México tendrá 48 frentes fríos en la temporada 2025-2026, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la formación de 48 frentes fríos durante la temporada 2025-2026, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico de 50. De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas estarán entre 1 y 3 grados por encima de lo habitual, como consecuencia del cambio climático, que ha propiciado condiciones más cálidas en general.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los meses de septiembre, octubre, febrero y abril registrarán cinco frentes cada uno. En contraste, noviembre, diciembre, enero y marzo concentrarán la mayor actividad, con entre seis y siete sistemas previstos. La temporada concluirá en mayo, cuando se esperan tres frentes adicionales.

En cuanto a las temperaturas extremas, se pronostican valores por debajo de los -5 grados Celsius, principalmente en las regiones montañosas del norte y centro del país.

Respecto a las precipitaciones, el SMN prevé que las lluvias se mantendrán al menos hasta noviembre, sobre todo en el Golfo de México y el noreste del territorio nacional, debido a la interacción de los frentes fríos con los eventos de norte y la posible coincidencia con ciclones tropicales durante octubre.

Se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia mediados de octubre en gran parte del territorio mexicano; el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec se mantendrán con condiciones lluviosas.

Los efectos de las lluvias y el frío provocarán que en regiones montañosas del norte y noroeste, como Chihuahua, Durango y Baja California, haya presencia de heladas y tormentas invernales también con temperaturas que desciendan por debajo de menos 5 grados Celsius.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que la combinación de temperaturas extremas, lluvias intensas y la convergencia entre ciclones tropicales y frentes fríos en octubre, los obligará a mantener la vigilancia, pues, históricamente, estos fenómenos derivan en inundaciones y afectaciones severas en varias regiones del país.

Respecto a los efectos del calentamiento global por el cambio climático, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que está modificando la forma en que se viven los inviernos en México, ya que las temperaturas mínimas se ubican entre 1 y 3 grados Celsius por encima del promedio histórico, lo que reduce la oscilación térmica durante el día.

Es decir, los días fríos extremos son cada vez menos frecuentes, aunque todavía se presentan episodios de heladas y descensos bruscos de temperatura en regiones montañosas, donde los termómetros pueden bajar a menos de –5 grados Celsius.

YC