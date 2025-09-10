Charlie Kirk, activista y aliado de Trump, muere tras recibir disparo en universidad de EU

El activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, falleció este miércoles tras recibir un disparo en un evento de la Universidad del Valle de Utah , según reportó esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El aliado de Trump, de tan solo 31 años, se encontraba en medio de una gira por varios campus universitarios del país. En la Universidad del Valle de Utah, la primera de 14 paradas programadas, Kirk fue víctima de un atentado con arma de fuego.

Según las autoridades, el disparo se efectuó alrededor de las 13:00 horas (hora local) desde un edificio del campus, a unos 200 metros del lugar.

Videos difundidos muestran a Kirk en el momento de recibir el impacto mientras daba una conferencia frente a un grupo de aproximadamente 2 mil personas.

Momentos después, Trump se pronunció en su red social Truth Social para pedir oraciones por Kirk:

"Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!"

Poco después, el mandatario confirmó el deceso del activista:

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!"

Tras esto, Trump ordenó que todas las banderas estadounidenses en el país ondeen a media asta hasta el domingo a las 18:00 horas.

Nacido en octubre de 1993, Kirk destacó como activista, escritor y comentarista, conocido principalmente por fundar Turning Point USA, una organización estudiantil conservadora.

Durante la campaña política previa a la elección presidencial del año pasado, Kirk apoyó públicamente y pidió el respaldo hacia Donald Trump.

XP