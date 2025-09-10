La tarde de este miércoles se registró la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia, bomberos y personal médico.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el vehículo cisterna, con capacidad de 49 mil 500 litros, volcó y provocó la explosión. Hasta el momento, se reportan 57 personas lesionadas, de las cuales 19 presentan heridas de gravedad y fueron trasladadas a distintos hospitales para su atención. La mandataria capitalina reconoció la labor de todos los equipos de rescate que acudieron al lugar.

Por su parte, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, precisó que la unidad siniestrada contenía alrededor de 20 mil litros de combustible, lo que representaba cerca del 30 por ciento de su capacidad total.

Explicó que "tiene una falla en la línea de distribución, por ello realizamos la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y podamos controlar la fuga".

Asimismo, detalló que en el accidente estuvieron involucrados cinco vehículos: tres tráileres y dos automóviles particulares. Personal de bomberos continúa trabajando para controlar la fuga de gas, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalaron un cerco en la zona afectada y participan en la evacuación de habitantes cercanos.

La dependencia también informó que se llevan a cabo labores de vialidad para desviar el tránsito, por lo que la circulación en el Puente de la Concordia permanece cerrada.

"Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, y la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres", informó al SSC.

De igual forma, un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina realiza sobrevuelos en la zona para apoyar en la coordinación de las labores en campo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que brigadas de emergencia de la institución se encuentran laborando para controlar el incendio de un vehículo en la zona de Lomas de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Como medida preventiva, la dependencia exhortó a la ciudadanía a no acercarse al área y facilitar el acceso a las unidades oficiales. Además, la estación Santa Marta del Metro permanece fuera de servicio.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que "derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones".

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, informó que se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia, por ello, se suspendió la operación de trolebús y cablebús en Santa Marta.

"Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM, ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX".

Servicio provisional de trolebús

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que por el incendio de una pipa hay servicio provisional en dos líneas de trolebús. Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec Línea 11 Chalco - Parque Tejones.

¿Cómo opera el transporte público tras explosión de pipa?

Por incendio de pipa servicio provisional en:

Trolebús: en Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec y Línea 11 Chalco - Parque Tejones MICablebusCDMX Línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.

Se mantiene el cierre de la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz.

Las rutas de RTP 52 (Zapata - Santa Marta) y 1D (Mixcoac - Santa Marta) modifica. temporalmente su recorrido. Ambas tendrán como destino final el Eje 5, en lugar de Santa Marta.

MF