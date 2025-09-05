Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este viernes 5 de septiembre, canales de baja presión e ingreso de humedad desde el Pacífico y el Atlántico provocarán una jornada lluviosa en regiones del centro, sur y occidente del país, asociados con los remanentes del huracán Lorena.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se prevén chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en el centro y en las zonas montañosas del sur del estado.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se pronostican temperaturas máximas de 27 a 28 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 5 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30% en la región, así como tormentas con probabilidad del 50 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 5 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región 20:00 19 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 18 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

