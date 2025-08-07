El Servicio Meteorológico Nacional, informó este jueves que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical “Ivo” se localizó 215 kilómetros al sur suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima.

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 37 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que “Ivo” se desplace frente a las costas del Pacífico central mexicano y sus desprendimientos nubosos ocasionen lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nayarit y Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán, así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 3.0 a 4.0 m de altura en costas de Guerrero. Además, viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de dichos estados.

¿Cuándo será huracán?

En el gráfico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional, detalla que durante este día seguirá como tormenta tropical desplazándose por el Pacífico.

Se espera que para mañana viernes 8 de agosto aproximadamente a las 12:00 del día, se intensifique a huracán categoría 1 y seguiría así hasta el sábado 9 de agosto.

Según el pronóstico, después perderá fuerza para ser nuevamente tormenta tropical y disiparse en el océano.

ESPECIAL / SMN

