Este jueves 7 de agosto en la Ribera de Chapala predominará una combinación de nubes y Sol, con momentos de cielo parcialmente cubierto. De acuerdo con el sitio especializado Meteored, no se descarta la posibilidad de algún episodio de lluvia en la zona, especialmente en horas de la tarde.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: Ubicación de los módulos de registro en el AMG

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 7 de agosto de 2025

Ajijic

Este jueves se espera una combinación de nubes y Sol a un cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de un episodio de lluvia ligera en horas de la tarde. Se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

En Jocotepec se prevé un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia vespertina, especialmente entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Se pronostica una temperatura máxima de 26 °C, y una mínima de 18°.

Mira esto: Prevén que llueva un poco menos durante agosto en el AMG

Chapala

De acuerdo con Meteored, este jueves predominará un cielo parcialmente cubierto en Chapala, y no se descarta la posibilidad de algún chubasco.

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 19°.

Ocotlán

Con una combinación de Sol y nubes durante la mayor parte del día, en Ocotlán es posible que se presenten episodios de lluvia con descargas eléctricas, alrededor de las 14:00 horas.

Además, se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 18°.

Lee también: Estados afectados con lluvias intensas este jueves en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB