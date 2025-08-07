Jueves, 07 de Agosto 2025

Jalisco |

Calidad del aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY jueves 7 de agosto de 2025?

A las 8:00 am de este jueves 7 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este es el índice de calidad de aire por zona. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este es el índice de calidad de aire por zona. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 07 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena y en una zona como Aceptable.

Índice de calidad de aire por zona:

Santa Margarita: 18 puntos IMECA 
Santa Anita: 46 puntos IMECA 
Las Pintas: 47 puntos IMECA 
Miravalle: 51 puntos IMECA
Tlaquepaque: 26 IMECA
Oblatos: 22 puntos IMECA
Santa Fe: 42 puntos IMECA

Aquí el resto de zonas:

ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
 ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta actividades al aire libre

Población en general:

Disfruta actividades al aire libre

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición de diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.

