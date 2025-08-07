Un problema tecnológico llevó a United Airlines a dejar en tierra sus aviones en los principales aeropuertos de Estados Unidos ayer miércoles, y más de mil vuelos sufrieron demoras.

El sistema afectado, Unimatic, almacena información de vuelos que se transmite a otros sistemas, incluidos los que calculan el peso y el equilibrio y realizan el seguimiento de los tiempos de vuelo, según United. No estaba claro qué había causado el problema, que fue resuelto el mismo miércoles por la noche, aunque algunas interrupciones en el servicio continuaron durante hoy jueves.

Una alerta en la web de la Administración Federal de Aviación indicaba que todos los vuelos de United con destino a Chicago fueron detenidos en sus aeropuertos de origen. Según la agencia, los aeropuertos de Denver, Newark, Houston y San Francisco también se vieron afectados por la suspensión.

"La seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos", afirmó la aerolínea en un comunicado enviado por correo electrónico.

La interrupción del sistema, como la describió la compañía, duró varias horas, según el comunicado. No estaba relacionada con preocupaciones recientes sobre la ciberseguridad en la industria aérea.

Aproximadamente el 35% de todos los vuelos de la aerolínea fueron retrasados y otro 6% se canceló el miércoles, de acuerdo con FlightAware, una web que rastrea las interrupciones de vuelos.

Johan Kotze fue uno de los muchos viajeros afectados. Estaba en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans para comenzar un viaje a Mauricio, una nación insular en el océano Índico, para sus vacaciones.

Quedar atrapado en los retrasos podría suponer perder las conexiones, y tendría que volver a reservar no solo los vuelos, sino también un coche y alojamiento.

"No es muy agradable", comentó sobre la experiencia.

United Airlines se disculpó en redes sociales y dijo que en algunos casos cubriría los gastos de hotel y otros más debido a los retrasos.

