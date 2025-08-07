El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que se prevé que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se desplaza frente a las costas del Pacífico central mexicano— despierten lluvias intensas, con una acumulación de agua de 75 a 150 milímetros, en los estados de Nayarit y Jalisco. También se espera oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En Puerto Vallarta, se pronostica una extensa precipitación de tormentas eléctricas.

¿Lloverá hoy 7 de agosto en Puerto Vallarta?

En la metrópoli vallartense y, de acuerdo con la cadena del clima, Meteored, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 25 km/h. Se espera una tremenda precipitación de tormentas eléctricas después de las 02:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 11 milímetros en el 90% de su región.

03:00 PM Lluvia (70%) 04:00 PM Lluvia (80%) 05:00 PM Tormenta (70%) 06:00 PM Tormenta (50%) 07:00 PM Lluvia (30%) 08:00 a 09:00 PM Tormenta (80%) 10:00 a 11:00 PM Tormentas (70%) 12:00 AM Lluvia (30%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que resultado de las bandas nubosas de “Ivo”, Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM , The Weather Channel y Meteored.

