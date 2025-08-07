La temporada de lluvias ha inundado constantemente en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ante ello, especialistas urgen atender los escurrimientos provenientes de las cuencas que rodean la ciudad. El desborde provoca descenso de agua a gran velocidad que puede producir grandes afectaciones como sucedió recientemente en La Martinica en Zapopan. Ante ello, se proyecta la construcción de 15 vasos reguladores repartidos por la ciudad.

Arturo Gleason, especialista en agua y ciudad, señaló las zonas prioritarias del AMG que deben contar con espacios de captación. Entre éstas se encuentran el Cerro del Colli, Ciudad Granja, Guadalupe, La Calma, Las Águilas, El Sauz, Cerro del Cuatro, Echeverría y Polanco, entre otros.

Actualmente, el Ayuntamiento de Zapopan proyecta la construcción de cuatro vasos reguladores en el Gran Parque Zapopan Sur, ubicado en la colonia Miramar. Además, se construirá uno más en La Martinica. Por otro lado, en Tlajomulco se construyen dos vasos en las zonas de Cuatro Estaciones y Lagunitas. A su vez, Guadalajara se enfoca en el mantenimiento, desazolve y limpieza de la infraestructura existente. Como parte de estas actividades se han intervenido 15 canales y tres vasos reguladores.

Sin embargo, el saneamiento del AMG requerirá de la construcción de vasos reguladores. La meta de estos trabajos proyectados es reducir el riesgo de inundaciones en la urbe, así como captar la lluvia para favorecer la recarga de mantos acuíferos. Cabe destacar, que la construcción de estos vasos reguladores debe ponerse en coordinación con la urbanización de los municipios centrales de Jalisco.

Estas son las zonas o colonias propuestas para construir vasos reguladores

Bosque La Primavera

Cerro del Colli

Ciudad Granja

Guadalupe

La Calma

Las Águilas

El Sauz

Cerro del Cuatro

Echeverría

Polanco

La Martinica

El Mante

Santa Ana Tepetitlán

Cataluña

Expo Guadalajara (Las Rosas y Faro)

Con ello se busca reducir el riesgo de los 363 puntos de inundación identificados por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), así como los 14 cauces peligrosos.

