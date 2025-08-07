Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y las Policías en dependencias municipales estatales lograron un aseguramiento millonario de droga el día de ayer en acciones implementadas en seis estados de la República Mexicana.

Estas son los resultados por estado informados por la SSPC.

Baja California

En Tijuana, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, Semar, GN, FGR y Policía Estatal catearon dos inmuebles y detuvieron a cinco personas, entre ellas a un generador de violencia, les aseguraron cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, dosis de marihuana y de metanfetamina. El costo estimado del aseguramiento de estupefacciones es de 137 mil 500 pesos.

En una acción distinta en el mismo municipio, elementos de la SSPC, Semar, GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron un kilo de fentanilo, 250 gramos de metanfetamina, cargadores, 125 cartuchos y dos vehículos. El costo estimado del aseguramiento de estupefacciones es de 7.5 millones de pesos.

Ciudad de México

En la alcaldía Tlalpan, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), SSPC y GN detuvieron a 11 personas vinculadas a un grupo delictivo en la zona, aseguraron un arma corta, cartuchos, un kilo de marihuana, un chaleco táctico y un vehículo.

Nuevo León

En Galeana, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron tres vehículos, aseguraron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, 22 chalecos tácticos y ocho cascos balísticos.

Quintana Roo

En Benito Juárez, elementos de GN, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron 171 kilos de marihuana, 1.7 kilos de metanfetamina y 96 cartuchos para cigarro electrónico. El costo estimado del aseguramiento de droga es de 1 millón de pesos.

Sonora

En Atil, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron dos vehículos con reporte de robo y aseguraron 15.7 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 4.2 millones de pesos.

Te puede interesar: En estas colonias del AMG se proyecta la construcción de vasos reguladores

Sinaloa

En Culiacán elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron un reactor de síntesis orgánica, 500 litros de alcohol etílico, 300 litros de acetona y 250 kilos de sosa cáustica. La afectación económica generada a la delincuencia organizada asciende a los 413 millones de pesos.

En una acción distinta, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso donde aseguraron 750 litros de sustancias químicas. En este caso, la afectación fue de 15 millones de pesos.

Tambien lee: Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Así mismo, como parte de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos de seguridad localizaron cinco tomas clandestinas.

Guanajuato

En Celaya, elementos de GN, FGR y Seguridad Física de PEMEX catearon un inmueble utilizado como centro de acopio de hidrocarburo donde aseguraron 72 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores e inhabilitaron una toma clandestina.

Jalisco

En Degollado elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tractocamiones con autotanques y aseguraron 65 mil litros de hidrocarburo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

