El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias este viernes 08 de agosto y será más probable verlas durante las horas de la tarde. Aquí todos los detalles del clima:Meteored prevé para Guadalajara este viernes cielos nubosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 34 km/h por la tarde.La probabilidad de que se presenten lluvias es del 80 por ciento, pero son más posibles que aparezcan entre las 14:00 y las 17:00 horas.Además, sumado a lo anterior, se pronostican que las lluvias siguen durante el fin de semana; el sábado con 80% y el domingo con 90 por ciento.Durante el periodo de pronóstico, el posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional.Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Se mantiene la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca; dando inicio para Chihuahua (noreste) a partir del día viernes.Finalmente, se mantendrá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano, condiciones que disminuirán paulatinamente a partir del día domingo. Con información del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA