Harfuch nombra nuevo subsecretario de Política Criminal; ¿quién es?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que desde el 1 de agosto, José Luis Rodríguez Díaz de León se integró a la dependencia como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

Por medio de su cuenta de X, el secretario de Seguridad dijo que con la llegada de este funcionario y el trabajo en conjunto, se fortalecen las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, esto, con el fin de alcanzar una paz duradera.

Por su parte, José Luis Rodríguez posteó en sus redes que asume esta nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso. También aseguró que está "convencido de que la seguridad se construye desde las causas, la prevención y el trabajo con las comunidades".

Además, agradeció "la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Harfuch para sumarme a esta etapa de transformación en favor de la paz, la justicia y los derechos. Gracias a todas y todos quienes me han acompañado en este camino. Seguimos construyendo".

Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM, con experiencia en el servicio público, la justicia laboral y el ámbito legislativo.

También fue diputado local de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana.

MV