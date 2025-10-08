El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que lluvias torrenciales afectarán a varias zonas del país. Este es el pronóstico:Para hoy, el huracán “Priscilla” se desplazará frente a la costa oeste de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, e intervalos de chubascos en Sinaloa y Nayarit, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Por su parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco. Ambas zonas interaccionarán con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se localiza muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Dichas condiciones mantendrán el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz; puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí y Querétaro; y puntuales muy fuertes en la península de Yucatán, además de Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en Colima, Jalisco y Coahuila; e intervalos de chubascos en Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, asimismo se pronostican rachas fuertes de viento en el norte del territorio nacional. Finalmente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico sobre el noroeste del territorio nacional originará lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora.Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA