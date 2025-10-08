La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Sistema Cutzamala se encuentra en su nivel más alto de almacenamiento registrado este año, puesto que alcanzó 93.10% de su capacidad total. Las lluvias intensas que se han presentado durante los primeros días de octubre han impulsado su crecimiento.

Las tres presas que conforman el sistema, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, acumulan 728.5 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 782.5 millones, de acuerdo con el reporte de la Comisión.

El documento destaca que el incremento ha sido constante desde inicios de septiembre, en particular por las precipitaciones generalizadas en el Valle de México y el occidente del país.

Por presa, Villa Victoria se encuentra en 94.26% de llenado, Valle de Bravo en 93.31% y El Bosque en 91.62%, lo que refleja un avance sostenido frente a los niveles que tenían al cierre de septiembre, cuando el sistema apenas superaba el 89%.

El organismo de cuenca Aguas del Valle de México atribuyó este repunte al aumento de lluvias superiores a 20 milímetros, especialmente en las cuencas altas que alimentan al sistema.

La tendencia, señala el reporte, se mantiene positiva y coloca al Sistema Cutzamala con niveles por encima del promedio histórico para esta temporada.

Conagua prevé que el volumen almacenado continúe incrementándose durante los próximos días, de mantenerse las lluvias intensas en el centro y sur del país.

