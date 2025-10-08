Los seis mexicanos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por el Ejército de Israel, tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de la Ciudad de México."El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escañero", informó la cancillería mexicana en un comunicado.A lo largo del comunicado, también se informa que las y los mexicanos fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del aeropuerto, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV