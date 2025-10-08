Los seis mexicanos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por el Ejército de Israel, tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de la Ciudad de México.

"El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escañero", informó la cancillería mexicana en un comunicado.

A lo largo del comunicado, también se informa que las y los mexicanos fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del aeropuerto, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

