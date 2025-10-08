Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Aterrizan en México los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel

Los mexicanos fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente

Por: El Informador

A los connacionales se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio. ESPECIAL / SRE

A los connacionales se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio. ESPECIAL / SRE

Los seis mexicanos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por el Ejército de Israel, tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de la Ciudad de México.

"El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escañero", informó la cancillería mexicana en un comunicado.

LEE: CURP biométrica: ¿Se puede tramitar en línea?

A lo largo del comunicado, también se informa que las y los mexicanos fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del aeropuerto, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

     

Te puede interesar: Israel intercepta otra flotilla rumbo a Gaza y detiene a activistas

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones