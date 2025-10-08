El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de "Priscilla", huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 310 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Este miércoles, sus desprendimientos nubosos originarán lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Baja California Sur; chubascos de 5 a 25 mm en Sinaloa y Nayarit; viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 metros en costas de Colima.

La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

