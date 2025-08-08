Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, falleció junto a su pareja, Paulina Ibarra, de 32 años, en un accidente ocurrido en el kilómetro 85 de la autopista León-Aguascalientes, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban se habría salido de la carretera debido a las condiciones de lluvia, el conductor resultó lesionado y fue trasladado en la unidad aérea Fuerza 1 al Hospital Hidalgo para recibir atención médica, mientras que la pareja perdió la vida en el lugar de los hechos.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencia, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio, minutos más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento de las dos víctimas.

Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con bomberos de la Coordinación de Protección Civil de Encarnación de Díaz, participaron en las labores de rescate de los cuerpos.

NA