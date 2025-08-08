El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, informó este viernes que no se registraron civiles heridos durante el tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Emory, ubicado frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Sin embargo, el enfrentamiento dejó a un policía hospitalizado, según explicó Dickens en una conferencia de prensa.

Por otro lado, la Policía de Atlanta confirmó que la persona señalada como responsable del tiroteo en una farmacia del campus falleció, aunque aún se desconoce si murió por suicidio o a causa de una bala disparada por los agentes.

Asimismo, las autoridades no han revelado si el ataque tenía como objetivo los CDC, que sufrieron impactos en sus ventanas y sobre los cuales el FBI está realizando una investigación.

Dickens indicó que había 92 niños en una guardería del campus de los CDC y que todos se encuentran a salvo.

La tarde del viernes, la Universidad Emory emitió una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo".

"CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar", escribió en X la cuenta de la Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.

