Feria de la Torta 2025: Así será la torta que busca romper el récord Guinness

La Feria de la Torta 2025 llega con gran entusiasmo en la Ciudad de México para conmemorar su vigésimo aniversario. De acuerdo con la Alcaldía Venustiano Carranza, del 13 al 17 de agosto, alrededor de 90 expositores de México y del extranjero se darán cita en la explanada, donde presentarán desde tortas clásicas hasta propuestas innovadoras y extravagantes.

El plato fuerte y lo más esperado será la elaboración de una megatorta de 90 metros de largo y poco más de una tonelada de peso, con el objetivo de establecer un nuevo Récord Guinness.

La tradición de elaborar una megatorta inició en 2004 con una longitud de apenas 25 metros y, desde entonces, ha crecido de manera constante. En 2024 llegó a medir 76 metros y a pesar cerca de 950 kilos, pero este año la meta es superar esas marcas y preparar una pieza sin precedentes para conmemorar las dos décadas de la feria.

Se prevé la asistencia de más de 550 mil personas a lo largo de cinco días, lo que representaría una derrama económica aproximada de 8 millones de pesos. El evento contará con un variado programa musical que incluirá a artistas como Alex Syntek, La Sonora Dynamita, Los Panchos, Salón Victoria, Laureano Brizuela, Los Askis, Yaguarú y Los Dandys, entre otros.

En cuanto a la oferta gastronómica, el público podrá disfrutar desde las clásicas tortas de jamón, milanesa o pastor, hasta propuestas más creativas como las elaboradas con jabalí o mantarraya, además de opciones internacionales como arepas colombianas y venezolanas, baguettes europeos y versiones vegetarianas o gourmet.

La Feria de la Torta 2025 no solo celebra dos décadas de sabor y tradición culinaria mexicana, sino que es un auténtico acto de comunidad, creatividad y orgullo gastronómico. La megatorta será el símbolo de una fiesta que combina cultura, música, ingenio y antojo.

YC