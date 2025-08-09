Astros de Jalisco barre a los Freseros e hilan su décimo triunfo consecutivo

Los Astros de Jalisco siguen intratables en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), al imponerse la noche de este viernes 82-102 ante los Freseros de Irapuato para barrer con la serie y extender su racha a diez juegos al hilo sin derrota.

La quinteta dirigida por Iván Déniz dominó las acciones durante cada uno de los parciales del encuentro, teniendo nuevamente a Chavaughn Lewis como uno de sus mejores hombres tras conseguir 19 unidades, seis rebotes y tres asistencias.

El primer cuarto fue cerrado para ambos equipos, pero los Tapatíos se llevaron la ventaja por dos puntos al conseguir un 19-17 en el score. En el segundo parcial Astros de Jalisco tomó ventaja en los primeros minutos, pero Brandon Boyd de Freseros de Irapuato cerró de gran manera y conseguir dos triples para acortar la distancia a ocho unidades e irse al descanso 50-42.

Boyd fue el hombre importante de los Freseros esta noche, ya que se convirtió en el mejor anotador del juego al llegar a los 24 puntos, sin embargo, pese al gran momento de su rival, los Astros de Jalisco dominaron el tercer y cuarto episodio de la noche para barrer con la serie y llevarse el invicto a casa con marcador de 102-82.

Los Astros de Jalisco buscarán extender su buen paso cuando reciban en la arena Astros a los Dorados de Chihuahua este próximo viernes 15 de agosto a las 20:15 horas.