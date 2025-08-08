Modalidad 40 del IMSS: Esto debes saber sobre los pagos superiores a 40 mil pesos

Como parte de un esquema que permite incrementar considerablemente el monto mensual al momento del retiro, recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a los trabajadores afiliados que, bajo la Modalidad 40, quienes aspiren a pensiones superiores a los 40 mil pesos deberán cumplir con ciertos requisitos para poder obtenerla.

La Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio (Modalidad 40) es una opción que permite a los cotizantes bajo la Ley de 1973 mejorar su base salarial y acumular más semanas de cotización , con el objetivo de aumentar el monto de su pensión.

El IMSS destacó aspectos clave de la Modalidad 40, como los requisitos, los plazos y las proyecciones realistas que deben considerar los trabajadores interesados en obtener una pensión más elevada.

Si bien es posible recibir una pensión mensual de 40 mil pesos o más, no todas las personas pueden acceder a este beneficio, ya que requiere una planeación y estrategia anticipada.

Para alcanzar ese monto, es necesario cotizar durante varios años con un salario alto (el tope actual es de 25 UMA, equivalente a más de 80 mil pesos mensuales). Además, los afiliados deben contar con al menos 500 semanas cotizadas y haber trabajado formalmente antes del 1 de julio de 1997.

Incluso cumpliendo con estos puntos, no todos califican, pues es indispensable realizar una proyección que considere la edad, las semanas acumuladas y la capacidad económica para cubrir los pagos mensuales, que pueden ser bastante elevados.

Para conocer si un trabajador cumple o puede llegar a cumplir con los requisitos, el IMSS recomienda acudir a los módulos de atención o utilizar el Simulador de Pensión disponible en su sitio web.

Requisitos para acceder a la Modalidad 40 del IMSS:

Haber cotizado bajo la Ley de 1973, es decir, antes del 1 de julio de 1997.

Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a la baja laboral.

Tener mínimo 500 semanas de cotización acumuladas (a mayor número de semanas, mayor será el beneficio).

Darse de alta en un plazo no mayor a cinco años después de haber causado baja en el régimen obligatorio del IMSS.

Realizar pagos mensuales voluntarios calculados con base en el salario que se desea registrar (hasta el tope de 25 UMA).

