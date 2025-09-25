Jake Paul insiste en pelear contra Canelo

Tras la última pelea de Canelo Álvarez contra Terrence Crawford, Jake Paul insiste en pelear contra el tapatío y sigue sosteniendo que un combate entre “Canelo” y él podría ser uno de los más grandes espectáculos del deporte.

¿Jake Paul y Canelo Álvarez pelearán?

A pesar de que esta especulación solo parece real en los sueños de Jake Paul, no es una idea trillada como podría parecer, ya que las circunstancias actuales podrían abrir una posible oportunidad.

Con Paul acumulando victorias y Canelo en una etapa de transición, el enfrentamiento podría convertirse en una realidad si ambos equipos logran un acuerdo.

Para Paul sería el mayor logro de su carrera ; para Canelo, una oportunidad de demostrar que sigue siendo una figura dominante en el boxeo mundial.

Canelo estuvo a punto de pisar el ring con Jake Paul

De acuerdo con diversos reportes, el combate entre Jake Paul y Canelo Álvarez estuvo próximo a concretarse en mayo de este año, e incluso se llegó a firmar un preacuerdo.

Sin embargo, la participación del mexicano en la temporada de Riyadh, en Arabia Saudita, modificó los planes, y en lugar de medirse contra Paul, Canelo se enfrentó a William Scull, dejando temporalmente en pausa la pelea con el estadounidense.

