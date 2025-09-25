Jueves, 25 de Septiembre 2025

Brunch & Lanzamiento: “Ámu” All Over Garden

Ámu nace del sueño de la makeup artist Karina Dávila para crear brochas que ayuden a resaltar la belleza externa y así fortalecer la belleza interna de cada ser humano 

Por: Aracely Aguilera

Ámu nace del sueño de la makeup artist Karina Dávila para crear brochas que ayuden a resaltar la belleza externa y así fortalecer la belleza interna de cada ser humano. Ámu es una marca mexicana de brochas para maquillaje de calidad Premium. Emocionada por este proyecto, Karina organizó un gran evento el 18 de septiembre en Casa Cadena, donde recibió a cerca de 60 invitadas para disfrutar de un brunch y hacer el lanzamiento oficial de Ámu Beauty Beautiful Tools en Guadalajara y el pre-lanzamiento de dos brochas que se suman a la colección: Tech Liner y Tech Blender.

Paloma González-Luna. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
“Ámu” All Over Garden. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de septiembre 2025
Marissa Gómez, Sofía Ize y Gabriela Tapia. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Después del coctel de bienvenida las invitadas eligieron unos sobres con premios, que incluyeron brochas y obsequios de los patrocinadores. Hubo un shooting con las invitadas y grata convivencia en este brunch a cargo de Casa Abierta por Alejandra Dávila, disfrutando la música de la DJ Zoé Malavida, el toque decorativo lo puso Michelle Pourroy con sus flores.

Lesly Orozco y Pilar Silva. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Nicole Agnesi y Mikaela Bañuelos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Karina dirigió unas palabras de bienvenida y habló acerca de la calidad de Ámu. Más tarde las asistentes disfrutaron de un desayuno que consistió en yogurth con mora, mini baguel de salmón, philadelphia y alcaparras; ensalada de espárrago y aguacate, jitomate con burrata, tarta de espinaca con ricota, panqué de nata, así como el carrito de frutas, paletas Manhattan y de bebidas, jugo de toronja con menta, aguas de frutas, café y refrescos. Entre los patrocinadores contaron con Pilates Lab, el Jardín de Michelle, Casa Abierta, Mesa Prima, Perfect Tan, Doce 38 Boutique y Kiero Kombucha.

Kary Dávila. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Makos Medrano y Luisa Fernanda Caccia. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: Ámu.

Fecha: Jueves 18 de septiembre.

Lugar: Casa Cadena.

Highlights: En octubre, Ámu abrirá sus puertas en una tienda física en CDMX, Masaryk Polanco.
Yanik Kuri. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Ámu

T: 33 1918 7258

D: Av. Rubén Darío 1679 Col. Providencia / Guadalajara, Jal.

Página de internet y redes sociales: www.amu.mx / IG amu.mx / TIK TOK @amu.mx

