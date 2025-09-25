El pasado miércoles, 24 de septiembre, la gira de Shakira en México llegó a su fin, cerrando sus presentaciones en Boca del Río, Veracruz, en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

No fue sorpresa que, al anunciar “La Loba” la fecha y el lugar de su última presentación, miles de fans se fueran tras los boletos como si no hubiera un mañana, tanto así que las personas, desde el martes, llegaron al recinto para asegurar sus lugares.

Fans se pelean por lugar en concierto de Shakira

Así fue como empieza esta historia, en la que dos fans discutieron hasta llegar a una disputa por el lugar en la fila para conseguir boletos.

En la grabación se aprecia a una mujer con blusa negra solicitando la intervención del personal de seguridad, mientras que otra, vestida de anaranjado, expresa su inconformidad de manera evidente. Finalmente, ante la presión del público y de los guardias, esta última optó por retirarse, cediendo su lugar en la fila.

Con su presentación en Veracruz, Shakira puso fin a una gira histórica que no solo batió récords de asistencia, sino que también estuvo marcada por recuerdos memorables... y algunos episodios controvertidos.

A continuación te compartimos el video de los hechos:

Shakira con lágrimas en los ojos se despide de México

Shakira se despidió de México tras ofrecer 12 conciertos en el estadio estadios GNP, con un aforo de 65 mil personas cada noche. A través de un mensaje en Instagram, “La Loba” agradeció a sus fans por el inmenso cariño y amor recibido durante su gira.

“Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera…”, compartió la cantante en la red social.

