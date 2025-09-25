A unas horas de cumplirse 11 años del caso Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que se ha insistido el gobierno de Israel en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.

En su conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum Pardo refirió que esta petición viene desde la administración pasada, además de la extradición de otras dos personas desde Estados Unidos.

"Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel, a través de los canales diplomáticos, para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde la administración del presidente López Obrador, que se está pidiendo", dijo la Mandataria.

Sheinbaum agregó: "Y ahora se está insistiendo en esta extradición, además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Marco Rubio), que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México".

Para exigir la extradición inmediata de Tomás Zerón de Lucio y del juez José Ulises Bernabé García, implicados en el caso Ayotzinapa y en la construcción de la "verdad histórica", cientos de personas se manifestaron este miércoles en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Zerón de Lucio llegó en agosto de 2019 a Israel y México solicitó su extradición en diciembre de 2021 por su implicación en los delitos de tortura, desaparición forzada, entre otros.

Mientras que Bernabé García, juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala, vive en Estados Unidos desde 2015 , además solicitó asilo político.

MV