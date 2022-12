La Fiscalía de la Ciudad de México informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso local, por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

El vocero de la institución, Ulises Lara, dijo que no es necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.

“Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla".

“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.

Lara indicó que la Fiscalía General de Justicia abrió una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados, que “podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”.

La orden de aprehensión contra Von Roerich se dio a conocer luego de que esta mañana fueran detenidos tres exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa.

Ismael “N”, fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa; Jose Ramón “N” en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y Alejandro “N” en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

JM