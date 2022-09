El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "increíble" que en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, los vecinos de esa demarcación siempre vote por el Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de que quienes la han gobernado no han sido trabajadores ni austeros, sino "deshonestos e inmorales".

En La Mañanera del día de hoy, y a pregunta expresa sobre el escándalo del llamado "cártel inmobiliario" en esa alcaldía, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que para su movimiento ha sido muy difícil ganar elecciones en esa demarcación.

"Es lamentable porque todo esto tiene que ver con la delegación Benito Juárez, ahora se llama alcaldía y siempre han estado gobernando del mismo partido y la gente ahí -claro que son libres - siempre han votado por ese partido como si se tratara de buenos gobernantes, honestos, trabajadores, austeros; no, no, no, han gobernado gentes deshonestas, inmorales, y de manera increíble, siempre gana ese partido", señaló.

Te puede interesar: García Vilchis desmiente que López Obrador esté mal de salud

"Ni en las Lomas" pasa lo que en Benito Juárez: López Obrador

En Palacio Nacional, el Mandatario del Ejecutivo subrayó que en la última elección para diputados federales, el representante del PAN en esa alcaldía fue quien tuvo, a nivel nacional, el mayor porcentaje en todo el país, rebasando notablemente el 75% de apoyo, por lo que, expresó, que "ni en Las Lomas" el partido de derecha, bajo la candidatura de Margarita Zavala, tuvo ese apoyo.

"Tiene que ver con sectores de las clases media, con pensamiento conservador. Bueno, el que sacó el primer lugar en votación como diputado federal en los 300 distritos del país fue candidato de esa alcaldía, primer lugar de los 300 en votación. Me refiero del partido conservador.

"Ni en Las Lomas porque ahí estuvo de candidato a la esposa del presidente Calderón (Margarita Zavala) y su esposa también sacó muy buena voltaico, pero no el porcentaje del que ahora es diputado de esa demarcación, creo que tuvo 75%, altísimo", compartió.

En el salón Tesorería, el Dirigente Nacional señaló que cuando estuvo en la oposición se pensó que su movimiento podía ganar la alcaldía Benito Juárez al lanzar como candidato a Bernardo Bátiz, quien había militado en el PAN, pero perdió.

"Recuerdo que había condiciones y nos animamos y dijimos 'no, pues ahora sí se va a ganar', porque se postuló como candidato al maestro Bátiz, que había estado en el PAN. Un hombre íntegro, honesto, maestro universitario, escritor, buen padre de familia, católico de ir a misa los domingos, vecino, es más creo que ya había representado en esa demarcación al PAN. Entonces dijimos 'no pues, ni mandado a hacer'. ¿Y qué creen? Perdimos.

"Sí es un fenómeno especial", añadió.

MS