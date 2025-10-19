Domingo, 19 de Octubre 2025

El PAN relanza su imagen; promete apertura ciudadana

Acción Nacional rompió su alianza con el PRI y anunció un nuevo esquema para la elección de candidatos

 

Por: SUN .

Jorge Romero, presidente del PAN, habla durante un evento con militantes. El partido buscará modernizarse sin perder contacto con la ciudadanía. EFE/J. Méndez

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció su relanzamiento con un acto político y una marcha de militantes, con los que inició una nueva era para “modernizarse” y “abrirse a los ciudadanos" al tiempo que rompió su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En esta nueva etapa y por eso es nueva, lo decimos con claridad, comenzamos una nueva era en donde el futuro del PAN no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura, en esta era los panistas le apostamos todo al partido”, dijo el actual dirigente a nivel país del partido, Jorge Romero.

Además, el dirigente anunció “apertura total en nuestro partido, apertura en nuestra afiliación a cualquier ciudadano que quiera formar parte de nosotros y nunca jamás en el PAN alguien podrá decir si alguien más puede ser panista o no. Si te sientes panista, ya por ese hecho tienes todo el derecho de afiliarte”.

Presentó el nuevo esquema en la elección de candidatos y dijo que serán mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas cuantitativas y cualitativas y el voto de los militantes. “Se acabaron las designaciones como criterio único”, indicó Romero. 

