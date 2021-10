Carlos Muñoz: La Conapred pide no repetir discurso de emprendimiento como fórmula de éxito

La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), exhortó a la sociedad a mexicana a "no reproducir discursos sobre la idea que solo los méritos personales llevan al éxito social", porque no toma en consideración las brechas de desigualdad que existen entre personas y que fomenta la desigualdad; en alusión a la reciente polémica ocasionada por el influencer Carlos Muñoz.

Carlos Muñoz se colocó bajo la lupa luego de que si filtrara un video en el que humilla a un mesero, durante una de sus conferencias, cuando se dirige a él, tomándolo como un objeto de muestra, para decir:

"Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él".

Ante el señalamiento, las redes sociales acusaron a Carlos Muñoz de discriminar y atentar contra los derechos del trabajador. Hoy, la Conapred informó que emitirá un exhorto dirigido al polémico coach que imparte cursos sobre emprendimiento, marketing y negocios.

La Conapred pidió reflexionar y no reproducir estereotipos, estigmas y/o prejuicios sociales y recordó que "existen grupos históricamente discriminados que enfrentan obstáculos para tener un trabajo, educación, atención médico y servicios de infraestructura que cumplan con sus necesidades" y que la meritocracia olvida que la situación de desventaja en que viven no es de su exclusiva responsabilidad.

