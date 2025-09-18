Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Calendario SEP: Estas son TODOS lo días que no habrá clases por CTE

El CTE es un espacio busca que los maestros trabajen en equipo, revisen avances académicos y definan estrategias para fortalecer la enseñanza en las aulas

Por: SUN .

Con este esquema, la SEP busca mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos. ESPECIAL

Debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que suelen celebrarse el último viernes de cada mes, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 establece algunos días de descanso para los estudiantes.

El CTE es un espacio busca que los maestros trabajen en equipo, revisen avances académicos y definan estrategias para fortalecer la enseñanza en las aulas. Por esta razón, los alumnos no tienen actividades durante esa jornada.

¿Cuándo hay descanso por las reuniones de Consejo Técnico Escolar?

Las fechas en que los estudiantes no tendrán clases por el CTE son:

  • 26 de septiembre
  • 31 de octubre de 2025
  • 28 de noviembre de 2025
  • 30 de enero de 2026
  • 27 de febrero de 2026
  • 27 de marzo de 2026
  • 29 de mayo de 2026
  • 26 de junio de 2026.

Además de estas suspensiones, el calendario oficial marca días feriados como el 17 de noviembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026, así como periodos vacacionales en diciembre y en Semana Santa.

Con este esquema, la SEP busca mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos, asegurando espacios para la planeación académica sin interrumpir de manera significativa el ciclo escolar.

