Liverpool: ¿Cuánto falta para la siguiente Venta Nocturna del 2025?

Con motivo de su aniversario, Liverpool consentirá a sus clientes y ofrecerá una nueva edición de su conocida Venta Nocturna, un evento que representa una gran oportunidad para los consumidores, pues pueden adquirir productos de diversos departamentos con increíbles descuentos.

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda. De este modo, los clientes de la cadena de tiendas departamentales tienen acceso a grandes oportunidades, como renovar su guardarropa o adquirir productos tecnológicos de última generación a costos más accesibles.

¿Cuánto falta para la siguiente Venta Nocturna de Liverpool?

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, por lo que solo restan un par de semanas para acceder a los múltiples beneficios de este evento comercial.

¿Cuántas Ventas Nocturnas organiza Liverpool en el año?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han convertido en eventos clásicos del comercio en México, y suelen rondar los dos o tres días de duración.

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre, por lo que es una gran oportunidad para adquirir obsequios.

Teniendo esto en cuenta, solo quedan dos ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool este 2025: la de aniversario y la de Navidad.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos. No obstante, los descuentos de la Venta Nocturna también se encuentran disponibles en su página web y en su aplicación móvil.

Durante sus Ventas Nocturnas, el horario de las tiendas físicas de Liverpool suele extenderse desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

