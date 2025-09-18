Celebra Amaury Vergara 30 años de Educare y anuncia inversiones

El complejo educativo Educar+e, perteneciente al Grupo Omnilife Chivas, celebró este jueves su 30 aniversario con una ceremonia que reunió a consejeros, docentes fundadores, alumnos, egresados y familias que forman parte de esta comunidad educativa.

El evento no solo marcó tres décadas de trayectoria, sino también la consolidación de un modelo pedagógico que ha sido reconocido a nivel internacional y replicado por otras instituciones en México y el extranjero.

Durante el acto conmemorativo se hizo un recuento de los logros obtenidos en estos años, destacando que en promedio 1,080 estudiantes se han graduado de sus aulas, y que tan solo en la última década, el 99.5% de los egresados de preparatoria han logrado ingresar a universidades de prestigio, tanto nacionales como internacionales, en muchos casos gracias a convenios y pases directos obtenidos por su desempeño académico.

Además se destacaron los reconocimientos y certificaciones que respaldan y avalan la calidad educativa.

Educar+e ha sido distinguida con certificaciones y reconocimientos que reflejan su compromiso con la excelencia, la innovación y la formación integral de sus estudiantes, reafirmando su liderazgo y compromiso con una educación de calidad:

El presidente de Grupo Omnilife Chivas, Amaury Vergara, destacó la importancia del aniversario y el valor de lo construido en tres décadas:

"Hoy, al celebrar el 30 aniversario de Educare, honramos la visión de mis padres: la de crear una escuela diferente y extraordinaria, no solo en México, sino en el mundo. Su sueño era un lugar donde cada niño fuera feliz, donde sus diferencias y talentos únicos fueran respetados, y donde todos comprendieran que son seres valiosos, capaces de alcanzar su mejor versión.

Recuerdo perfectamente nuestros inicios, un gran reto: un terreno verde, maleza alta y casetas de colores que se convertían en aulas en medio de la naturaleza. Pero lo hicimos con un gran espíritu, sabiendo que estábamos construyendo algo único. Fuimos una de las primeras escuelas en tener computadoras Apple, la tecnología más avanzada del momento, y esa misma pasión por la innovación sigue impulsando nuestra evolución.

En Educare, el éxito no se mide con números o competencia. Creemos que el verdadero éxito se alcanza a través de una educación que despierte la conciencia, construya un mundo más humano y nos prepare para ser mejores personas."

El director de Educare, el maestro Benjamín Godínez, destacó la visión de los fundadores, la señora Maricruz Zatarain y el señor Jorge Vergara. Su propósito siempre fue despertar la conciencia a través de la educación, para así construir un mundo mejor y más humano.

El maestro Godínez enfatizó que el conocimiento más valioso es la valentía de ser auténtico, la capacidad de entender la vida y el mundo para actuar con responsabilidad, y, sobre todo, no dejar de soñar.

Para concluir, subrayó que Educare es más que una escuela; es un movimiento para mentes libres y espíritus creativos, un lugar donde está prohibido dejar de soñar y trascender."

Inversión en el futuro: ARTECH, arte y tecnología al servicio de la educación

En el marco de la celebración se anunció la construcción del nuevo edificio ARTECH: Arte y Tecnología, concebido como un espacio de vanguardia que potenciará la creatividad, el talento y el desarrollo artístico de los estudiantes.

Este proyecto contará con una inversión de 60 millones de pesos y será diseñado por la reconocida arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, una de las voces más influyentes en la arquitectura contemporánea. La obra comenzará en los próximos días y se prevé que sea inaugurada en el verano del próximo año.

El nuevo edificio ARTECH se convertirá en un epicentro de la innovación y la creatividad, con espacios diseñados para la exploración de las artes visuales, escénicas y digitales, así como áreas dedicadas a la tecnología aplicada a la educación.

Amaury Vergara subrayó que este aniversario representa un momento de celebración, pero también de compromiso: "El modelo educativo de Educare ha trascendido nuestras fronteras y ha sido adoptado como inspiración en otros centros educativos, tanto en México como en el extranjero. Ese reconocimiento nos impulsa a seguir innovando y a mantenernos fieles a los valores que nos dieron origen" , afirmó.

Con esta visión, Educar+e reafirma su misión de formar generaciones que transformen positivamente su entorno, apostando por una educación integral que combina la excelencia académica, la innovación, la sostenibilidad y la construcción de comunidades más justas y humanas.

