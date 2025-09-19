Sheinbaum participó así en el Simulacro Nacional 2025 | FOTOS

Este viernes 19 de septiembre, México llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional 2025, una jornada que busca fortalecer la cultura de la prevención entre la ciudadanía frente a fenómenos naturales, especialmente los sismos. Como parte de este ejercicio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Alerta sísmica en celulares del país

En días pasados, la Mandataria subrayó la relevancia del Sistema de Alertamiento Masivo en celulares, mecanismo que permitirá que la población, incluso en comunidades rurales, pueda recibir notificaciones inmediatas en caso de emergencia. Según explicó, esta herramienta será clave para que las personas tomen precauciones de manera oportuna, recordando que los sismos no son fenómenos predecibles y que la preparación ciudadana resulta esencial para salvar vidas.

Cultura de autoprotección en el país

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también se sumó a la jornada, recordando en su cuenta oficial de X que este tipo de simulacros reflejan la importancia de mantener un trabajo conjunto entre autoridades y población. El objetivo, afirmaron, es redoblar esfuerzos para consolidar una cultura de autoprotección que contribuya a un país más seguro y resiliente.

Prevención frente a los desastres naturales

Asimismo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, resaltó que la prevención es la mejor herramienta frente a los desastres naturales. “La preparación cotidiana salva vidas”, expresó, al insistir en que los simulacros permiten que la población adquiera hábitos de respuesta rápida y organizada en caso de una emergencia real.

El Simulacro Nacional 2025 se llevó a cabo en todo el país con la participación de millones de personas en hogares, escuelas, oficinas e instituciones, quienes atendieron los protocolos establecidos para reforzar la conciencia sobre la prevención y la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.

