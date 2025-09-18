Simulacro Nacional 2025: Todo lo que necesitas saber para participar

Cada año, en septiembre, México realiza el Simulacro Nacional, un evento que busca concientizar a la población sobre los riesgos y métodos de prevención ante desastres naturales, además de rendir homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017.

Por ello, a 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a 8 años del de 2017, este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025 en punto de las 12:00 horas.

Durante este segundo Simulacro Nacional del año, se activará la Alerta Sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 instalados en los postes distribuidos por toda la Ciudad de México.

¿Cómo verificar que la alarma suene en tu celular?

También sonará en teléfonos celulares con la tecnología cell broadcast.

Esta alerta en los dispositivos se recibirá con la señal 2G, 3G, 4G y 5G. Incluso cuando el celular esté bloqueado o en silencio y sin saldo .

Aunque la mayoría de los equipos telefónicos ya tienen configuradas las alertas, para cerciorarse en Android es necesario ir a Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas > Activar

En iOS hay que revisar Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales.

¿Qué pasará después de la alerta?

Para este simulacro se tendrá un escenario hipotético de sismo magnitud 8.1 grados, con localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán , que se sentiría en la capital, por lo que a las 12:01 se activará el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica.

Este comenzará con el sobrevuelo de los cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y también con el paneo de las cámaras del C5, para llevar a cabo una evaluación inicial de daños.

Durante el simulacro habrá dos escenarios hipotéticos: uno en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, y otro en Reforma 222 , donde participarán todos los cuerpos de emergencia.

