La astrónoma, divulgadora de ciencia y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro Gossman, falleció este viernes 19 de septiembre, así lo confirmó a través de sus redes sociales dicha casa de estudios.

“La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, difundió la casa de estudios en X.

La científica mexicana deja un amplio legado referente a la divulgación en general, pero de forma más específica de su gran pasión: la astronomía.

¿Quién fue Julieta Fierro?

De acuerdo con un perfil realizado por Fundación UNAM, Julieta Fierro Gossman nació en la Ciudad de México . Egresó de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió física y astrofísica, especializándose en materia interestelar, así como los estudios sobre el Sistema Solar.

Era investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias.

Ocupaba la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, era miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel.

Julieta Fierro se dedicó a la divulgación de la ciencia . Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.

Recibió números reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa, era miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

