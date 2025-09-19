Dónde reportar si no sonó el altavoz de la alerta sísmica en CDMX

Cuando habitas en un país que acostumbra a resentir los temblores —digamos, un país como México que además ha pasado por terremotos devastadores; como el de 1985 y 2017—, es indispensable contar con protocolos y herramientas —como altavoces— que ayuden a reaccionar a tiempo. El clásico "no corro, no empujo y no grito" que, en momentos críticos, es muy, muy difícil de mantener.

En conmemoración al terremoto que sacudió la Ciudad de México hace 40 años, las autoridades capitalinas han desarrollado con el paso de los años bocinas que emiten la alerta sísmica en la CDMX, sin embargo, en ocasiones estas pueden presentar fallas: no se escucha nada, el volumen es muy bajo o el mensaje suena distorsionado.

Si es que sucede algo así, ya sea en un simulacro o durante una emergencia real, es fundamental reportarlo a las autoridades correspondientes para su buen mantenimiento.

Lo que necesitas saber para reportar la falla de un altavoz

Antes de levantar el reporte, la persona deberá contar con:

Número de identificación del poste

Es un código de 4 a 6 dígitos que está visible en el mismo poste.

Ubicación precisa

Calle, colonia, alcaldía y la intersección más cercana.

Además, se deberá especificar la clase de problema: si el poste no emitió ningún sonido; si sonó, pero muy bajo; si se escuchó entrecortado o con mala calidad.

¿Cómo hacer el reporte?

En realidad, hay más de una manera de levantar el reporte de una falla:

Vía telefónica

Marcar al 911

Llama a Locatel: 5658-1111 o al número corto 0311

En línea

Ingresar al portal: 311locatel.cdmx.gob.mx

Acceder con la cuenta de Llave CDMX

Completar el formulario con los datos del poste y la descripción de la falla

Redes sociales

Mandar un mensaje a @C5_CDMX o @locatel_mx en X

Escribir por Facebook a C5 CDMX

Algo importantísimo es que los postes identificados con “Mi C911e”, no están equipados con altavoces para alertas sísmicas, por lo que es normal que no suenen. Además, de que sí, es común detectar fallas justo después de simulacros o pruebas de rutina.

